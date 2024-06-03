迪士尼旗下串流影音服務Disney+今年6月起打擊寄生帳號，預計9月擴及全球用戶，消息一出引起熱議，不少PTT鄉民一面倒看衰，認為片源不足是一大致命傷，質疑Disney+打擊寄生帳號，可能形成反效果。

有網友在PTT八卦板分享外媒消息，Disney+跟進Netflix的做法，6月開始針對部分國家用戶，禁止「非家庭同住者」共享帳號，預估9月起，將打擊寄生帳號範圍擴至全球，不過官方尚未公告加購方案的內容。

貼文引起鄉民熱議，紛紛看衰「隨便，本來就退訂了」、「笑死，迪士尼+都快沒用戶還抓」、「這政策也無法增加訂閱人數，因為這些人本來就不會訂閱」、「要收錢就退了啊，真的沒甚麼東西」、「爽看Netflix無感」、「確定要這要搞自己？要確定捏，不要把自己當Netflix好嗎」。

也有人直言Disney+片單吸引力不足，「內容超貧乏...退訂也爽啦」、「訂了一年，開沒幾次，然後新片也不吸引人」、「真人版小美人魚比異形大戰終極戰士還恐怖，真人版羅密歐與茱麗葉媲美人獸戀」、「D+內容超少，隔一年訂一個月看一下就夠了」、「漫威新電影超難看，真的要看訂單月就好」。