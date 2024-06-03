新藥研發廠台新藥公司董事長程正禹，實收資本額為13.41億元，目前仍處於虧損狀態，110～112年稅前各虧損4.07億元、4.07億元、3億元，113年第一季虧縮減至34.2萬元，每股稅後虧損各4.43元、3.86元、2.59元及0.15元。

證交所7日名開審議委員會 審議康霈＊股票上市案
證交所審議通過威力晹股票上市案
《證交所》台新藥5日上市審議
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者