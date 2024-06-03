新藥研發廠台新藥公司董事長程正禹，實收資本額為13.41億元，目前仍處於虧損狀態，110～112年稅前各虧損4.07億元、4.07億元、3億元，113年第一季虧縮減至34.2萬元，每股稅後虧損各4.43元、3.86元、2.59元及0.15元。