茶品屢獲國際大獎的「古典玫瑰園」，繼2022年以「台灣四季春茶」獲得比利時布魯塞爾ITQI（International Taste ＆ Quality Institute）國際美食評鑑機構最高榮譽的三星認證之後，今（3）日凌晨收到ITQI通知，「極品玫瑰烏龍茶」再被評選團選為2024年最高榮譽等級的美食三星獎章！

有「食品界米其林」稱號的布魯塞爾國際風味品質評鑑所International Taste Institute（ITQI），2024年評鑑成績3日揭曉，今年共有來自100個國家、2,000多件茶品參與這項國際年度評鑑賽事，來自台灣的古典玫瑰園以「極品玫瑰烏龍茶」被大會評選團評定為2024最高三星世界最好茶的榮耀；集團旗下的手搖品牌「先喝道」，也以「輕焙穀麥茶」獲得一星絕佳風味好茶，在國際舞台上為台灣增光！

創建於1961年比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑所（ITQI），擁有食品界米其林之美譽，評審團來自各國200多名專業廚師和飲品專家，以及極負盛名的歐洲米其林主廚所組成，是全球對食品最權威的認證評鑑之一。

根據外電報導，評審團是以各國米其林餐廳主廚及專業人士組成評審團，對茶類的評選一慮使用「盲測」形式，針對味覺的第一印象、茶品外觀、香氣、口感、質地及尾韻等綜合表現，進行嚴格評選及給分。

古典玫瑰園在競爭激烈的參賽茶品中脫穎而出，再次奪下最高的三星榮譽、驚艷國際。古典玫瑰園總經理倪中慧表示，此次參賽的「極品玫瑰烏龍茶」，選用南投鹿谷的凍頂烏龍茶為基底，再融入自伊朗進口的頂級玫瑰，把東西方的文化創意融和，經過調茶師歷經一年的精心調配後，才送到比利時參加評鑑比賽。

倪中慧強調，古典玫瑰園能夠獲得這份殊榮，首先要感謝鹿谷茶農們提供最好的茶，另要感謝團隊的用心和努力，「這是集團創立34年來堅持精緻品味選用世界最好的茶，兢兢業業堅守品質的重要認可，更為台灣好茶能在國際賽事中爭光而感到驕傲。」

ITQI在公布得獎名單時特別稱讚，古典玫瑰園的「極品玫瑰烏龍茶」融和了東西方文化，憑藉出色的平衡性、乾淨的茶香、良好的茶質、迷人風味和口感而脫穎而出，「讓我們見證了不僅茶業的選擇及製作工序都充滿著創意及非凡品質，這個獎僅頒發給2024年世界上具有卓越表現優質的茶。」

創立於1990年的古典玫瑰園，創辦人為著名藝術家黃騰輝，他也是將英國下午茶文化帶入台灣的第一人，不但將優雅品味象徵的英式下午茶文化帶進台灣，還融入台灣茶文化創意，34年來不斷精進推出獨樹一格的好茶給消費者。

古典玫瑰園屢獲國際大獎的肯定，茶品通路更銷售到日本、香港、中國大陸、美國、加拿大、澳洲等世界各地，堪稱台灣之光。