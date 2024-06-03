基隆市政府2024年起預計五年內針對基隆市民20-45歲的年輕人發放總計5萬輛的電動機車，目前已經開始開放，預計一年內基隆市新投入的電動機車密度將是全國平均的60倍，在可預期的未來，基隆市將是機車充電樁需求最高的一個地區。

目前基隆市民可以選擇的電動機車有二種，分別是光陽的抽換電池式與中華汽車的充電式，中華汽車充電式的電動機車除了提供可以在家慢速充電的充電配件，也可以在基隆市維運業者提供的高速充電樁，透過悠遊卡計次充電付費每次35元或是儲值會員充電每次25-30元充電，都相較於普遍綁月的月租費的電費收費方式有更高的彈性與費用低廉。

與汽車充電樁的需求不同，根據Global EV Outlook2024的報告，約有71%-93%的電動汽車使用者主要在家裡充電，而機車由於充電時間短，不需要龐大空間就可以建置機車充電樁，因此在台灣電動機車大部分的使用者會在戶外充電樁充電，平均充飽電的時間約在10-20分鐘。

依得科技(股票號碼7655) 將在基隆地區建置200-400支充電樁以滿足基隆地區機車充電樁爆發式的需求成長，隨著基隆地區充電樁密集式的建構，將可同時帶動當地對於充電式電動機車的採購意願，基隆地區可望成為全國電動機車比例最高的一個地區。

(註) 預估基隆電動機車領牌數 = 2023年前為全國電動機車領牌數x(基隆市人口/全國人口)與2023年後因基隆電動機車補貼政策微調支預估機電動機車領牌數。