今年一季度中國大陸市場銷量嚴重下滑的蘋果手機，在經過價格策略調整後重獲消費者青睞，在今年第19周起iPhone15銷量出現連續3周的暴漲，尤其在「618」購物節即將到來的促銷活動中，iPhone銷售量已重回智慧手機中國市場第一名。由於蘋果降價幅度極大，大陸網友們相互探詢：「你還買華為嗎？」

據《快科技》報導，隨著618購物節到來，在首季銷售狀況跌至第5的蘋果手機也加入促銷隊伍。據網上智慧手機博主轉發的相關統計數據顯示，在連續3周的大跌後，從2024年第19周開始iPhone的銷量實現了連續3周的暴漲。

報導說，尤其是618促銷活動開啟之後，iPhone在大陸市場的銷量增長曲線幾乎呈垂直角度上揚，最新銷量數據已重回中國市場第一。

報導說，2024年一季度蘋果公司中國區iPhone的銷量下滑了19%，為該設備2020年以來在華表現最差的一季。在這樣的大背景下，蘋果順勢開啟了降價潮。iPhone價格持續下降銷量快速反彈，4月中國出貨量激增52%，顯示大陸消費者對認可蘋果降價的誠意。

至於蘋果這波降價有多狠？報導指出，在今年618旗艦商店上，iPhone 15系列全系機型大降價，iPhone 15從5999元人民幣（約合台幣25500元）降至4599元（約合台幣19570元），部分電商平台甚至低於4500元（約合台幣19140元），iPhone 15 Pro Max則從9999元（約合台幣42540元）降至7500元（約合台幣31910元）以下。

報導說，降價到位後，大陸消費者自然願意買單。有些媒體民還在社群媒體上詢問：「你還買華為嗎....？」另有網民則說：「iPhone降價已成常規促銷手段」、「蘋果之所以能長期穩佔高階市場，核心就在於與衆不同的智慧手機體驗。從改變智慧手機形態開始，到打造App Store生態圈，蘋果每一步都是走在前面的」、「蘋果手機只要降價，大家還是買買買」、「有可能是爲了iPhone16的出現進行大清倉」。