國民黨立委李彥秀質疑，25年前的1月，財劃法做了最後一次修正；25年來，公務人員加薪、社福政策與日俱增，地方政府更承擔著國土規劃、城市發展、都市轉型、淨零碳排等重任，自治事項與委辦事項也逐年膨脹。但攸關中央與地方財政分配的財劃法，卻停留在上個世紀。舊有的財政規劃，如何承擔新世紀挑戰？財劃法修正迫在眉睫刻不容緩，行政院裝睡叫不醒？總統賴清德當台南市長時也曾呼籲修法，難道昨是今非？

李彥秀3日在臉書發文提到，賴清德在擔任台南市長時，曾分別在100年與103年表態地方基本財政結構不佳，財劃法修法卻遙遙無期；賴市長高昇行政院長後，則在106年允諾「希望在今年提出『財政收支劃分法』行政院版本草案，與立法院討論，給予地方政府更多經費運用！」這樣的允諾跟隨賴清德從行政院到副總統辦公室再到就任總統，「難道賴總統要打臉過去的賴市長，要成為昨是今非的賴皮鬼嗎？」

「過去中央對地方財源的挹注，早已被學者詬病充滿上下其手空間！」李彥秀指出，以111年為例，台北市雖看似獲分配豐厚的統籌分配稅款，但獲中央挹注的補助收入卻是吊車尾，合計統籌分配稅款與補助收入僅得674億元，遠小於高雄市的862億元。112年時情況相同，高雄市統籌分配稅款雖得527億元，但補助收入傲視六都獲得491億元，合計得到破千億元的中央挹注，是謂「不公」。

李彥秀質疑，88年營業稅改為國稅後，台北市徵起貢獻的營業稅已翻倍成長（112年為2,805億；88年為1,121億），但中央分配給臺北市的統籌款，卻未隨北市長期推動經濟發展成果及稅賦貢獻程度予以合理增加，是謂「不仁」。

李彥秀強調，，綜所稅、營業稅、關稅、證交稅等大稅收都是國稅，需要透過中央統籌分配給地方，112年國稅占全國稅收比率9成；相較之下地價稅、土地增值稅、房屋稅等地方稅只佔總稅收1成。近10年國稅成長率已達104％，地方稅成長率卻只有13％，中央都把肉多的拿走了，只有骨頭留給地方政府分，是謂「不義」。

「如此不公、不仁、不義的財劃法，已到了不得不修的時刻，行政院別再用持續溝通當阻礙修法的煙霧彈！」李彥秀直言，中央應秉持擴大地方財源、保障現有權益、建立財政努力誘因等原則，將統籌分配稅款與地方財政努力程度明確與正向連結，並正視各縣市施政成本高低（如台北市工程營建、物料及物價等高於其他縣市），「請中央與地方攜手推進財劃法修法，重塑中央與地方夥伴關係！」