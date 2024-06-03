輝達執行長黃仁勳今（3日）晚在台北市松山區「吉品海鮮餐廳」敦南店宴請員工。據了解，一桌要價將近2萬元。不過這次黃仁勳一反常態，低調從後門進入餐廳，讓媒體一度猜測他可能是與超微執行長蘇姿丰餐會。

黃仁勳2日在台大發表備受矚目的演說之後，對外公開的下一個行程將是4日下午和全球媒體進行Q&A。不過據《ETtoday新聞雲》報導，黃仁勳今晚在「吉品海鮮餐廳」宴請員工，是為了在台北國際電腦展COMPUTEX 2024開幕前夕為員工加油打氣。

輝達員工在6點前抵達，但現場守候的媒體卻遲遲沒見到黃仁勳身影。後來餐廳員工才證實，黃仁勳已低調從後門進入餐廳。多年前，黃仁勳也曾來此餐廳用餐。

據三立新聞網報導，流出的晚宴菜單，內容包括鴻運燒味三拼盤、泰式炒海皇、飛魚香腸拼花枝球、雞蓉淮山燕窩羹、海鮑片北菇蹄筋、金牌脆皮雞、鮮腐皮泡時蔬、清蒸花尾龍躉魚、蘋果雪耳燉豬腱、金絲蘿蔔卷、吉品流沙包、季節水果。一桌1萬8000元台幣再加一成服務費。

黃仁勳宴請輝達員工，一桌要價近2萬。（圖/翻攝自吉品海鮮餐廳敦南店臉書）

晚上8點多，黃仁勳用餐完現身餐廳門口，就遭到大批粉絲包圍。他也不改親民態度，親切坐在階梯上與粉絲合影、簽名。

面對記者採訪，黃仁勳大讚「餐廳很好吃」，也重申很感謝輝達在台灣合作夥伴，「三十年了，我們創造G4，這不可能成真，如果沒有台灣夥伴」，「台灣從輝達旅程一開始陪伴」，同時也點名，「台積電很重要，對輝達的創辦來說，我們的夥伴，鴻海、華碩、微星、很多，我想要呈現他們的貢獻」。

對於外界猜測他與蘇姿丰的會面，黃仁勳則是透露，他沒有去看蘇姿丰的演說，「但我想超微是間好公司」。他表示，不覺得自己會跟蘇見面，可是也沒有把話說死，「有的話，我會覺得很棒的」。