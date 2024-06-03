每逢夏天總是有不少昆蟲活躍。近日有清華大學學生分享，男生宿舍「禮齋」遭到蟑螂近親的「大水螞蟻」大批入侵，宿舍門口、浴室漫漫都是大水螞蟻漫天飛舞，讓學生們忍不住驚喊「不要來清大，快逃！」，影片曝光後引發熱議。對此，清大回應，由於最近是梅雨季，比較潮濕，2日傍晚有一群大水螞蟻通過廁所及浴室的排風扇窗戶飛入禮齋宿舍，宿舍人員獲報後已將蟲子清理乾淨。

原PO在Threads發文表示，「勸那些上岸清大的學弟妹，不要來清大，快逃！」，同時附上大水螞蟻入侵宿舍的畫面，只見門口的磨石子地板、牆壁上遍布了大水螞蟻，空中甚至還有一大群大水螞蟻飛舞，就連廁所、浴室也被入侵無法倖免。

對此，許多網友紛紛回應，「救命，幸好我考不上，老天疼憨人」、「這他X最強勸退文」、「好這個我真的不行，我走了」、「印何闐？」、「好，謝謝提醒，我先暫時不考慮清大」、「好像大法師」、「我上一次看到這麼多蟲還是在鬼片裡面⋯」、「強烈建議恐怖遊戲走廊加入這個部分」。

清華大學學務長詹鴻霖說明，因安全問題，紗窗在排風扇運作時不宜緊閉，未來將設法在排風扇外加裝防蟲的紗網，學校也考慮在宿舍部分區域改裝感應燈，減少包括大水螞蟻在內的趨光性蟲子飛入，另外未來會請夜間管理員加強巡查，請齋長加強宣導緊閉門窗。