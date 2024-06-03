香港信報報導，監管機構正尋找同方威視可能不公平獲得中國補貼的證據，這可能扭曲歐盟市場的競爭。知情人士透露，該公司希望法官在案件審理期間暫停搜查的有效性。
歐盟還對涉及清潔能源和鐵路的其他中國公司進行過調查。根據歐盟「外國補貼條例」，歐盟有權審查可能妨礙歐洲市場的補貼，並可對國家資助的企業處以罰款、暫停招標或直接阻止收購。
中國安檢設備製造商：同方威視對歐盟5月突襲搜查其辦公室的合法性提出質疑，向位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，反對在該公司位於波蘭、荷蘭的辦公室進行所謂的突襲檢查。歐盟委員會指出，注意到此一上訴，將在法庭上捍衛其立場。
香港信報報導，監管機構正尋找同方威視可能不公平獲得中國補貼的證據，這可能扭曲歐盟市場的競爭。知情人士透露，該公司希望法官在案件審理期間暫停搜查的有效性。
歐盟還對涉及清潔能源和鐵路的其他中國公司進行過調查。根據歐盟「外國補貼條例」，歐盟有權審查可能妨礙歐洲市場的補貼，並可對國家資助的企業處以罰款、暫停招標或直接阻止收購。
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