香港信報報導，監管機構正尋找同方威視可能不公平獲得中國補貼的證據，這可能扭曲歐盟市場的競爭。知情人士透露，該公司希望法官在案件審理期間暫停搜查的有效性。

歐盟還對涉及清潔能源和鐵路的其他中國公司進行過調查。根據歐盟「外國補貼條例」，歐盟有權審查可能妨礙歐洲市場的補貼，並可對國家資助的企業處以罰款、暫停招標或直接阻止收購。

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