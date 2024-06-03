中國安檢設備製造商：同方威視對歐盟5月突襲搜查其辦公室的合法性提出質疑，向位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，反對在該公司位於波蘭、荷蘭的辦公室進行所謂的突襲檢查。歐盟委員會指出，注意到此一上訴，將在法庭上捍衛其立場。