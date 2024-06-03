位於大肚山上的清新溫泉飯店歡慶18周年，即日起至10月底期間，推出用餐、泡湯、住房等優惠方案吸客；此外，6月22日當天舉辦「清新有您 愛相隨」捐血公益活動，捐血250cc就送電子消費抵用招待券500元。

其中，餐飲優惠「好運對對碰」活動，只要身份證上的姓名、生日、身份證資料上有「清、新、溫、泉、1、2、4、6、8」，凡對中1個字或1個數字，可享新采自助百匯餐廳平日晚餐或假日午、晚餐餐費折100元；對中2個字或2個數字，可折200元，最高一個人可折抵餐費300元。

此外，泡湯優惠「雙響泡」，酷夏正是戲水的好時機，只要以現金或信用卡支付平日全票500元／人、假日600元／人，可享游泳及泡湯雙重享受；在住房優惠方面，推出「夏日親子玩水趣」住房專案，即日起至6／30來電訂房，即可以二大二小4,000元入住清新雙床房，另搭贈星巴克全品項乙杯。

另外，6月22日當天舉辦「清新有您 愛相隨」捐血公益活動，舉凡成功捐血250cc者，即贈500元電子消費抵用招待券乙張；成功捐血500cc者，即贈500電子消費抵用招待券二張。