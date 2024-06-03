CATCHPLAY＋攜手大慕可可推出的新型態短影音台劇《都市懼集》，集結眾多卡司驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，全劇以34個極短篇故事集結成6大單元，在單元〈公寓〉裡，女星邵雨薇、百白與李沐分別在不同集數中各自詮釋「獨居女子的恐懼」，3人同聲疾呼：「如果這些事真實發生，再也不敢一個人住！」

邵雨薇說：「家裡除了你自己沒別人，但卻發生了讓人打從心裡毛起來的驚悚，如果這在現實生活中發生，我保證你會不敢再獨居！」百白說：「你曾經在房間裡聽到客廳傳來窸窸窣窣的聲音嗎？像是有人在說話，也像是有人在走路，可是家裡明明只有你一個人住啊。」李沐則說：「在獨居的套房裡，任何細瑣的聲音都會被放大，其中，從鄰居家中傳出的固定噪音，會讓你的理智線崩斷。」

李沐被鄰居吵到快崩潰。（CATCHPLAY＋提供）

邵雨薇在〈公寓〉單元，飾演獨自在外租屋的上班族，突然察覺毛骨悚然的狀況，而獨自居住的她在發生的當下卻毫無招架能力…。挑戰驚悚類作品，邵雨薇坦言故事雖然好像是滿簡單的幾場戲，「可是這個恐怖是慢慢堆疊上去」，尤其拍攝過程會擔心一稍微鬆懈的話，角色害怕的感覺就會消失，「但又不能太用力地持續在很害怕的狀態，不然可能沒辦法表現出從零到一百的驚嚇程度，也會有一種隨時隨地在監督自己的狀態。」

曾獲得台北電影節最佳女配角殊榮的女星百白，亦在〈公寓〉單元中詮釋獨居女子的驚悚，一個人住在偌大的豪宅，原以為一切安全，砰！突然有人大力撞門，門把開始轉動，到底是誰想闖進來，一個人居住的她該躲到哪…。百白說：「外面有『人』想闖進來，我也無法往外逃，只能躲起來，這時候客廳傳來了腳步聲，我內心只想吶喊，拜託離開我家！那天拍完這場戲，回到家裡，我才覺得，這是真的有可能隨時發生的事，一個女子獨居，就算門窗都鎖緊，也還是要非常注意安全。」

百白劇中發現有人要闖進家門。（CATCHPLAY＋提供）

以犯罪劇集獲金鐘獎最具潛力新人獎的李沐，在〈公寓〉單元中飾演一位獨自住在出租套房的上班族，每天半夜，樓上都傳來噪音，長期失眠的她快要崩潰了，好聲好氣請鄰居停止，但鄰居卻置之不理，某日半夜，樓上再度傳來叩叩叩的聲響，她受不了了衝上樓，推開鄰居半掩的大門，看到的卻是讓她不敢置信的一幕，李沐說：「半夜傳出不間斷的噪音真的會讓人理智斷線，更何況是一個獨居的女生，也沒有人何人保護，如果這件事發生在現實生活中，我一定毫不猶豫搬家，太恐怖了。」