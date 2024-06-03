林書豪坦言不想再到台中夢想家主場打得辛苦，一定要在主場就結束這個系列賽。（新北國王提供）

新北國王3日在主場新莊體育館97比88力退福爾摩沙夢想家，在季後賽首輪4勝2敗晉級總冠軍賽，林書豪坦言，因為不想再回到夢想家魔鬼主場，所以今天無論如何都要結束這個系列賽，也感謝隊友李愷諺從防守擔任球隊攻守的發動引擎，大讚李愷諺是今天的MVP。

林書豪表示：「從第1天跟愷諺當隊友，我就從來沒覺得是理所當然。一支隊伍有這種無私隊友，願意犧牲自己進攻焦點、從防守幫助球隊不容易，今天他特別拚命去打，況且我們都不想回到夢想家的魔鬼主場，他們的球迷很棒、在主場表現很好，所以李愷諺從第1秒就設定防守要全力以赴，他是今天的MVP，是我們發動的引擎，相信大家都看得到他的付出。」

李愷諺回應：「上一場在台中自己情緒激動了點，調整後告訴自己球隊不能再輸了，便用所有力氣去防守，就是希望拿下比賽，也因為付出太多防守，所以沒力氣進攻，只能拿到5分，還好其他隊友跳出來。」李愷諺也說，這個系列賽球隊有過領先優勢，今天在主場若不拿下，相信到台中很難打，「所以團隊把這場當最後一場，付出全部力氣拿下勝利。」

對於連續兩季勇闖總冠軍賽，國王教頭萊恩說：「很高興進軍總冠軍賽，不過球隊已經兩周沒好好休息，所以我暫時還沒有想法，就讓大家先放假一天、睡個好覺，再去思考下一輪怎麼打。」