台灣第一間凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）因投資業主興富發集團與凱悅酒店集團理念不合，凱悅集團決定與之分手，興富發並已開始資遺酒店員工，原本預計年底開幕的飯店將以什麼品牌進入市場？以及興富發在台中、高雄投資興建的兩家飯店，後續是否繼續與凱悅酒店集團合作，都是市場關注焦點。

新北金山凱悅渡假酒店原本是金山地區第一間國際品牌豪華酒店，擁有天然溫泉資源，211間客房皆配備專屬溫泉池，還能享受大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，酒店更規劃有全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂，酒店標榜無論是休閒旅遊、商務會議等需求，皆可提供全方位的服務，期許能為北台灣旅遊市場注入新的樣貌。

新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort是由興富發集團興建擁有，由凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）經營管理。看好金山地區依山傍海的地理位置，以及豐沛的溫泉資源，特別選擇首度進入台灣市場的「凱悅Hyatt Regency」品牌，並以渡假酒店形式呈現，期待能讓每位旅客感受到凱悅獨特的品牌個性：值得信賴、平易近人與寬廣的視野。

目前在全球超過 40 個國家／地區，一共擁有200多間的凱悅（Hyatt Regency）酒店及度假村，無論是渡假勝地或是繁華的市中心，都能看見凱悅品牌不斷的拓展。

新北金山凱悅渡假酒店共有211間客房與套房，客房設計以和洋禪風結合大地色系，讓入住旅客能夠從視覺開始放鬆；基礎房型15坪起，客房空間寬敞舒適，規劃沙發區與多媒體電視系統；因應減塑環保意識，在每間客房皆裝置專屬的冷熱飲水機，方便旅客使用。每間客房都有陽台，可以遠眺陽明山景。

基礎客房分為一大床與兩中床房型：一大床採用舒適的200x200公司床型，兩中床則特別採用150x200cm床型，兩位成人亦可輕鬆躺平，因此兩中床房型可入住3～4人，輕鬆應對常見的家庭房需求。酒店擁有溫泉資源，每間客房都規劃專屬溫泉池，在房間就能盡情享受泡湯的樂趣。衛浴空間規劃雙洗手台與乾溼分離設計，並配備免治馬桶。

酒店也規劃了男女大眾湯，住宿房客可免費使用，來酒店用餐或單純想泡湯的客人也能付費使用。男女大眾湯規劃了兩種截然不同的風格，分別位居兩個樓層，單層空間達140坪，十分寬敞，雖然是室內空間，不過透過雙層門窗與格柵設計，打造出通透的視覺，泡湯時空氣流通更舒適。一間以陽明山景為題，結合木質調禪風設計，打造出明亮的視覺享受；另一間則以陽明山雲霧為靈感，以石牆面與金屬格柵，打造出冷冽神秘的氛圍，兩間大眾湯區每日會依照男女使用對調位置，讓房客兩天都能體會不同的大眾湯設計。酒店同樣規劃有健身房、頂樓泳池與與凱悅悅趣營（CAMP HYATT），悅趣營將打造兒童專屬遊樂區域，未來也將提供多元化的服務，吸引親子客層。