護理人力荒還沒緩解，北部某區域醫院傳出關床高達3成，但衛福部回應，今年5月與去年同期相比，醫院護理人員增加809人，醫院總床數增加1879床。護理及照護司長蔡淑鳳3日回應指出，今年1到4月只有6家醫院通報病床異動，且都是小幅床數調整，佔比不到1成。胸腔科醫師蘇一峰質疑，他早就說過醫院缺人缺床很嚴重，關床一大堆，衛福部每次都不承認，各醫院缺床越來越嚴重，難道都要等到問題紙包不住火才要處理？

新冠疫情後護理人力流失，各醫院只能以關床因應。據傳北部一家擁有500床的區域醫院，最近只開350床，足足關閉3成。但衛福部回應，依醫事管理系統資料統計，截至今年5月，總執登護理人員數18萬9,640人，較上個月（4月）增加237人，與去年同期相比增加3,592人；醫院護理人員數11萬9,569人，與去年同期相比增加809人。

「我之前就常說醫院缺人缺床很嚴重，關床一大堆！衛福部一直都說是假消息，缺護理師缺床不嚴重？」蘇一峰3日發文質疑，最近新聞接二連三，各醫院的缺床越來越嚴重了，衛福部每次都是這樣，等到問題紙包不住火才要處理？

其實蘇一峰2月初時就曾發文提到，面對健保點值狂跳水，醫院就是關急重症病房的床位。急重症治療需要醫護人員，病人在急診住不到病床，賠錢的重症醫療被犧牲。去年關床潮至今，病床的開設情況未見起色。雪上加霜的是，疫情期間，許多護理人員基於對病人的責任心死守崗位，疫情趨緩、與病毒共存後，許多人開始出走，也有人努力撐到評鑑結束，給醫院最後面子再離開，人力缺口愈來愈大。

依醫療法第15條規定，醫院收治病人床位數變更情形，應依規定向所在地衛生局進行通報變更登記，衛福部將持續了解關床實際狀況。蔡淑鳳指出，地方衛生局皆未接獲大量的床數異動，今年1至4月只有6家醫院通報，分別是1家醫學中心減少6床，其餘5家地區醫院分別減少20床以下，但都是小幅調整，佔比不到1成。

衛福部表示，該系統統計，今年5月全國醫院總病床數14萬1155床，其中急性一般病床8萬4133床、特殊病床5萬7022床；與去年5月同期相比增加1879床，其中急性一般病床減少231床、特殊病床增加2110床。