機車廠促銷戰奏效，5月國內機車市場領牌6萬9691輛，較上月成長14％，年增3.56％，為今年以來單月領牌高峰，其中，三陽續以2萬6,662輛、市占38.3％蟬聯銷售冠軍。

光陽隨新車上市再加上促銷力道加大，5月領牌重新站上2萬輛，單月領牌2萬181輛，較去年同期雙位數成長13.89％。

累計前五月領牌概況，三陽以11萬8,978輛，年增4.34％；光陽則以7萬9,649輛，幾乎維持去年銷售水準；台灣山葉則以4萬5,688輛，較去年同期減少7,892輛。

三陽表示，各產品機種持續熱消，5月底發表台灣首款獲得德國紅點設計大獎的「新一代DRGBT」，短短一周預收訂單已突破3,000輛，亦看好將挹注6月銷量及市占。

光陽3月底發表的「大樂 Dollar」，5月單月銷量同樣一舉達到2,452輛，銷量。光陽表示，截至5月底，多功能車款已超越去年同期2倍，5月品牌電動機車領牌2,483輛亦較去年同期成長逾倍，隨著「充換合一」的S Techno加入搶市，同樣樂觀下半年成長動能。