華為 Pocket2開箱，最新小折疊長這樣

根據市場研究機構TrendForce的預測，預計中國華為今年將佔據全球折疊手機市場30.8%的份額，將對折疊手機市場領導者韓國三星構成直接威脅。

《快科技》引述TrendForce的報告說，預計2024年全球折疊手機出貨量約1780萬部，占整體智慧手機市場出貨總量僅約1.5%，這主要是由於折疊手機存在的高維修率、高售價等問題的困擾。

從生產廠商分析，三星在2022年拿下了超過8成的折疊手機市場，但在2023至2024年間，隨著華為等品牌的加入，三星的市占率已降至50.4%左右。

報導表示，華為憑藉2023年下半年推出的Mate X5，帶動華為2023年折疊手機市占率首次突破雙位數，達12%。2024年初，華為再度推出全新的Pocket 2，預期今年第3季，華為將再度推出市面上首款3折屏手機，預估華為今年折疊手機市占率有望達到30.8%。

至於其他品牌如小米、OPPO、vivo今年折疊手機的成長受到局限，出貨量或將均低於100萬部。

報導指出，對於尚未上市折疊版的iPhone，TrendForce表示，蘋果仍在評估各零元件的規格與性能，明確的開案與後續規劃仍有一段距離，最快可能發生的時間也將是在2027年之後。