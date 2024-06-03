韓國決心投入AI產業競爭，必須事先規劃相應的電力；根據韓國貿易與工業部草擬的「第11個基本電力計劃」(11th Basic Electricity Plan)，目標到2038年，建造3座大型核電廠，與1座小型模組核電廠（SMR）。另外，再生能源也持續投入並不偏廢，目標是在2038年，韓國 70%的電力來自無碳能源。

儲能新聞(RechargeNews)報導，韓國貿易與工業部稱，韓國政府預計到2030 年，太陽能和風能發電量，將從現在的23吉瓦(GW)增加兩倍以上，達到72吉瓦；但同時，4座核電廠(3大1小)開發計畫並不變。其目標是到 2038 年，淨零電力的總發電量，從現在的134.5 吉瓦，增至 157.8吉瓦。

貿易與工業部表示，隨著人工智慧產業的飛速增長，資料中心和半導體工廠擴張勢頭明顯，整體能源的消耗量也跟著強勁成長；如果韓國要加入這場國際競賽，穩定而充沛的電力就必須及早規劃，同時又不能忽略環保標準。

如果第11期計劃書得到落實，韓國核電的比例，將從現在的30.7%，上升到2030年的31.8%，到2038年更增至35.6%。根據藍圖草案，到 2038 年，再生能源加上核能發電，將佔韓國總體發電量的 70%，而現在這一比例將不足 40%。

聲明還表示，韓國總統尹錫銳承諾，將減少韓國對進口化石燃料的依賴，12座老化的燃煤電廠將率先取代，可能利用氫能發電技術進行轉型；但是氫能尚未成熟的階段，會用一些天然氣發電廠來做轉型時期的替代角色。

韓國已經將離岸風電視為主要產業，一些世界上最大的離岸風電計劃正在推進。然而，韓國再生能源產業最近遭遇挫折，離岸風電特別法案(浮動式風電)，沒有能夠在國會中得到立法通過。

韓國氣候解決組織 (SFOC) 的發言人表示「雖然法案沒過關令人失望，但是最近的政府風向顯示，各政黨已有共識，即離岸風電開發法案是必要的。」

SFOC認為，「通過和實施韓國離岸風電促進法案，簡化風電許可程序，可以確保韓國離岸風電開發的順利進行」。