1歲男童剴剴遭保母虐待致死，兒虐事件再次引發全國關注，台北市議員劉耀仁3日爆料，某全國最大產後護理之家集團，打著令人動容的口號收費高昂，但保母卻手法粗魯，包含嬰兒哭鬧遭保母塞東西消音，導致口腔破皮流血，保母灌奶，造成嬰兒來不及吞嚥而嗆奶。台北市長蔣萬安表示，將跨局處嚴格稽查，查證屬實依法查辦。

劉耀仁指出，某全國最大產後護理之家集團，全國有7間連鎖，每間都是獨棟建築，可見財力雄厚，打著令人動容的口號收費高昂，但保母卻手法粗魯，若是親生家長看見現場畫面，一定會淚流滿面、義憤填膺。

他舉例，嬰兒哭鬧遭保母塞東西消音，導致口腔破皮流血，而嬰兒吸吮能力弱，保母卻用力壓著太陽穴，讓嬰兒大聲哭泣，接著拿奶嘴射進嬰兒嘴裡，或者嬰兒喝奶較慢，竟遭保母以玻璃瓶身灌奶，嬰兒來不及吞嚥而嗆奶發出溺水聲。

劉耀仁說，不僅惡劣保母會閃躲攝像頭，衛生局前往現場調查，該產後護理之家秉持只保存10天錄影帶的立場，讓衛生局查無疑似虐嬰的畫面，老神在在根本無懼衛生局。

蔣萬安回覆，衛生局、社會局將跨局處嚴格稽查，查證屬實依法查辦，也會確保吹哨者的安全。

衛生局長期照護科長林柳吟回覆，接獲陳情後已經進入機構調查，查核現場機構人員配置、收住床位數符合規定，並現場檢視人員照顧動作，提醒機構照顧新生兒時動作避免過大或急促，也已請機構提供監視錄影帶畫面，並邀集專家召開照顧人員照顧行為的討論會議。

林柳吟說，針對議員提供的監視務影器畫面已認定為不安全的照顧行為，依行政程序處理，後續將依《護理人員法》裁處，至於是否涉及新生兒虐待一案，則由社會局進行調查。