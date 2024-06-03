新北國王、福爾摩沙夢想家在PLG 2023-24賽季季後賽首輪的對壘激情四射，系列賽關鍵第6戰兩隊都勢在必得，比賽中攻守兩端除了火花四射，場邊球迷也心情激動，國王董事長王文祥還和夢想家洋將麥卡洛、布依德爆口角。

第4節剩2分17秒時，在場邊為球隊加油的國王董事長王文祥，先和夢想家洋將麥卡洛飆罵，暫停後又和夢想家另一外援布依德口角，PLG副會長陳建州、國王球員林書豪、林書緯都趨前勸架，保全也趕緊架開兩方，避免衝突擴大。

賽後麥卡洛表示：「季後賽氛圍激烈，對方有說了些不太好聽的話，我身為男人要站出來保護自己。」麥卡洛並說，本季對球隊是很棒的一年，經歷過高低起伏，大家展現兄弟情一起奮戰，想辦法迎下每一場勝利、也從中學習，接下來就是自我加強，明年再來挑戰，期待可以衝擊總冠軍。

今天這場比賽夢想家板凳奇兵陳振傑貢獻全隊次高20分，他說：「雖然沒拿下勝利，但以團隊、教練團、球員和管理團隊感到驕傲，這一年大家每天不斷想辦法進步，季前、季中到季後賽都在認真求進步，休賽季期間就是修正不足的地方，為下個賽季準備。」