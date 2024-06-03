中興大學3日與大嘴水果公司舉行「水果電磁保鮮優化技術－專利授權」簽約儀式，期待透過「水果電磁保鮮優化技術」專利授權與企業產學合作，更有利於將國產農產品推廣出口到國外，藉以提升產品市場競爭力，大嘴水果公司預定6月底在台灣百貨公司或通路鋪貨，消費者就可看到上述保鮮的水果產品。

興大食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛團隊，持續發展電磁保鮮技術，改善以往傳統保鮮技術大多利用冷藏，或添加化學保鮮藥劑來保鮮，藉此可減少化學藥劑的使用。

上述透過物理性電磁保鮮，結合冷鏈科技，讓水果解凍後的口感，宛如新鮮現切，努力讓國產農糧有更好的品質。至於相關研究成果，獲得國際期刊的肯定，並已取得專利，更獲得2021年國家農業科學獎，及2022年未來科技獎肯定，能運用於農產品儲運銷相關設施與設備。

中興大學校長詹富智表示，該校食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛，過去幾年在水果保鮮做得相當不錯，主要利用物理性的方法，發展出水果電磁保鮮優化技術，已獲得專利，也讓謝昌衛老師最近一直在得獎，3日將上述技術授權給大嘴水果公司，主要用在金鑽鳳梨冷凍與加工方面，可讓鳳梨在解凍之後，還能夠保有良好的口感與風味。

詹富智說，興大產學研鏈結中心，積極推廣校內教師卓越研發成果，讓更多企業了解，並利用校內的研發成果，推動產業技術進步，為社會帶來實質性的貢獻。由於電磁保鮮技術轉移，大嘴水果和興大攜手合作優化金鑽鳳梨品質。

大嘴水果公司、小嘴水果貿易公司總經理林祖德表示，未來冷凍鏈的加工區塊，有擴張趨勢，目前公司投資額也不小。不過，利用模組化加工農產品，給人的觀感，就是大小不一，公司為能夠符合市場需求，從需求面，來看供應面，試圖打造客戶需求的規格。

林祖德強調，未來工業生產是一個趨勢，依此步調來看，他認為台灣2025年農產品會有更高的國際能見度。

大嘴水果公司通過FSSC22000食品安全系統驗證標準、食品安全管制系統，及取得農產品輸出國際市場的HALAL認證許可；同時也獲農業部的冷鏈計畫輔導，與契作果農達成保證收購價格的全年度商業模式，將具產銷履歷認證鳳梨，加強推廣至國內連鎖通路市場。