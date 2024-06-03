輝達將在台蓋研發中心！黃仁勳宣布：會招募1000名工程師

台北國際電腦展開跑，輝達執行長黃仁勳發表演講，暢談人工智慧AI潮流下的產業前景與未來，而今（3）日晚間他在台北知名的「吉品海鮮餐廳」宴請輝達員工，餐敘結束後黃仁勳接受媒體訪問時指出，未來5年內，NVIDIA將設立一個非常大的研發設計中心，雇用至少1000名工程師，「我們正在尋找一個地點蓋總部」。

黃仁勳指出，他們目前已經有一個很棒的AI研究小組，而台積電對NVIDIA的組成來說很重要，同時黃仁勳也感謝富士康、廣達、華碩等夥伴給予的幫助，黃仁勳提到，在未來5年內，輝達將在台灣設立一個很大的設計中心，黃仁勳說，「我們正在尋找一個很廣闊的地點」，同時也強調將會雇用「至少1000名工程師」

而在場媒體也問到，對於外界猜測他與蘇姿丰的會面，黃仁勳則是透露，他沒有去看蘇姿丰的演說，「但我想超微是間好公司」。他表示，不覺得自己會跟蘇見面，可是也沒有把話說死，「有的話，我會覺得很棒的」。至於明天演講會談些什麼？黃仁勳更語帶玄機表示，「我明天才會跟你說，所以你明天後再問吧！」