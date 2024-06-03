曾見證歷史與時代的變遷，是目前少數留存珍貴的大屯郡役所，歡迎各界廠商踴躍申請，共創舊城區的美好未來。

台中市文化局指出，近年來社會大眾對於文化資產保存及再利用的意識逐漸升高，「大屯郡役所及台中州廳附屬建築群」，從工程修復開始，到現在備受各界人士關心，期望透過公私協力的方式，將舊城區域打造為文化產業發展的重要據點。

市府會持續積極邀請民間參與公共建設推動基地活化，共同讓台中的經典老建物，賦予全新光采。

台中市文化資產處指出，「台中市歷史建築大屯郡役所、台中州廳附屬建築群ROT案」，以民間廠商投資裝修，並營運維管，期滿後，歸還政府。

全案已公告招商，申請時間至今年7月11日17時止。此案營運含裝修年期共17年；土地租金一年約112萬元；固定權利金一年15萬元，投資金額為3,600萬元，如經營運績效評定達良好等級，可於契約屆滿前申請優先定約，並以10年為限，歡迎有興趣的民間企業投入文化資產再利用的行列。

文資處說，「大屯郡役所及台中州廳附屬建築群」乘載當地近百年的生活回憶，期待藉由深厚的文化與歷史底蘊，串連周邊的重要場域及在地產業資源，引入文化創新、設計產業與相關商業服務，帶動整體地區的發展與商機。

文資處更希望借重民間創意經營，提供兼具藝文展演、跨領域設計與生活休憩等多元化措施，讓大屯郡役所及台中州廳附屬建築群繼續為大眾服務，開創第二個百年地方記憶。