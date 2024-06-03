印度主要股價指數Sensex 3日盤中暴漲2,507.47點或3.39％，來到76,468.78點。另一基準指數Nifty 50也飆升3.25％到23,263.9點，兩者稍早都曾刷新盤中新高紀錄。

Religare證券經紀公司研究部門資深副總裁米拉（Ajit Mishra）認為，在等待最終選舉結果出爐前，市場波動將加劇。他說Nifty指數若能成功攻克23,400點大關，站上24,000點將是指日可期。

盧比兌美元也強升近0.4％到83.1425兌一美元，創下逾五個月最大單日漲幅。印度10年期美債價格大漲，壓抑殖利率滑落至6.9348％，為2022年4月7日以來最低。

雖然官方的開票結果要等到4日才會正式對外公布，不過就目前印度投票所的出口民調顯示，由總理莫迪領導、以執政印度人民黨為首的「國家民主聯盟」（NDA），可望在543個席位當中，獲得350至400個席位，遠超出過半席次的272席，至於NDA在上次2019年大選則贏得352席。

這次執政黨大勝，也讓投資人樂觀期待，莫迪政府將持續推動經濟改革。先前因擔憂選民投票率過低與數個邦的競選激烈，恐讓莫迪政府無法在大選中拿到多數席位，印度股市曾陷震盪。即使是去年在印股挹注淨207億美元的外資，也在大選不安氣氛下暫時將資金撤回。

然而在大選塵埃落定，確定自2014年上任的莫迪，將能繼續執政五年後，國營企業、基礎建設公司以及阿達尼集團旗下事業股價也一飛沖天，漲幅多在6％到10％之間。

分析師預期，莫迪在第三任期期間料將持續擴大基建投資與強化經濟改革力道，以為經濟快速成長與投資者信心注入更多動能。