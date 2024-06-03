2004年南韓發生一起駭人聽聞案件「密陽女中學生集體性暴力事件」，一名初中的女學生被性侵，44名高中生涉案，但由於當時皆未成年，所以44人中無一人受到刑事處罰。近日其中一名被認為是主謀的朴某，被網友發現出現在韓國名廚白種元YT頻道裡，人在知名湯飯餐廳上班，生活看起來過得相當幸福，結婚成家且有小孩，引發眾怒。事件延燒，意外發現該間餐廳竟是非法建築物，且業主知法犯法，讓網友怒斥「要罰重！」

韓國慶尚南道密陽市2004年發生，44名男學生侵犯女中學生一年，並拍攝成影片，威脅女方如果舉報就會傳播出去。據悉，加害者是1986年至1988年出生的高中生。當時，檢察官起訴直接參與性侵犯的學生，其餘的人則被送交少年管教所或釋放。隔年，10名被起訴的學生也被送往少年管教所，並獲得緩刑。44人中沒有一人受到刑事處罰，引發眾怒。該起案件還被改編成電影《青春勿語》，韓劇《Signal信號》也出現類似性暴力案件。

「密陽44人性侵案」主謀被白種元YT頻道拍到。（圖／翻攝自白種元YouTube）

根據《MBC》等韓媒報導，韓國YT頻道「Narak Archive」，本月1日上傳一則以「密陽性侵事件始作俑者，你以為我找不到嗎？」為題的影片，公開這起性侵案主謀的身分，並透露對方已婚身分，並且有一個女兒，現在是在親戚所經營的餐廳工作。而白種元1年半前的YT影片也被發現，有拍到這位主謀，網友也紛紛留言喊話希望白種元不要將這支影片刪除。

這間餐廳也成為眾矢之的被網友攻擊，業主曾喊冤表示：「爸爸確實有雇用他，但我們沒有犯罪」，之後關閉餐廳的社群帳號。現在這間餐館又被踢爆是非法建築物，2020年就被列為危樓，政府將進行拆除，業主卻表示會自行拆除，但卻非法營業到現在，將近4年。在網友砲轟之下，目前這間餐廳顯示為「暫停營業」。

「密陽44人性侵案」主謀工作的餐館被發現是列為危樓。（圖／翻攝自白種元YouTube）

此外，相關新聞爆出後，也傳出朴某疑似在IG與網友互嗆，還向女兒喊話：「我會除掉妳人生中所有絆腳石，成為最可靠的父親！」寵女兒發言，讓網友傻眼，怒轟：「怎麼不想想受害人的痛苦？」

★《中時新聞網》關心您：陪你勇敢，不再旁觀，教育部反霸凌專線請撥打：1953

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！