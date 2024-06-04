漫威角色中最強大也最複雜的「猛毒」即將再度震撼大銀幕！同生共死、至死不渝的艾迪和猛毒的冒險故事即將在《猛毒最終章：LAST DANCE》中重磅回歸。

電影預告片於3日曝光，這對共生夥伴這次將走上逃亡之路，面對來自人類和猛毒母星的追殺，他們被迫必須在最後關頭做出痛苦的抉擇，為猛毒系列三部曲劃下句點。這對最強搭檔震撼且令人心痛的最後一舞引起網路的熱烈討論，台灣也將搶先全美於2024年10月23日（週三）正式上映，預計會成為下半年最令人期待的史詩鉅作之一。

於2018年上映的《猛毒》，一推出旋即成為粉絲最熱愛的超級英雄之一，幽默風趣又貪吃的猛毒，寄生在由湯姆哈迪飾演的艾迪身上，兩人超愛鬥嘴但又無法離開對方的關係，成為漫威宇宙中最有趣的超級英雄。猛毒強大的超能戰鬥力也展現在全球的票房表現，首集狂掃8億5600萬美金收入，第二集《猛毒2：血蜘蛛》也不遑多讓，再度進帳超過5億美金，成為最受歡迎的漫威英雄系列之一。

在《猛毒最終章：LAST DANCE》預告片中，最愛吃人頭的調皮猛毒又回來了，甚至粉絲最愛的客串角色陳太太都將回歸續集，這對共生體這次將面對從母星來的外星大軍，擁有龐大身軀和尖牙利齒的神祕生物，找到位在地球的艾迪和猛毒，世界的毀滅關鍵就落在這對難兄難弟身上。猛毒無極限的寄生能力也將派上用場，賦予地球生物近乎瘋狂的超猛爆發力，共同對抗令人絕望的強大反派，猛毒系列三部曲最終章將迎來最精彩且令人心痛的震撼結局。