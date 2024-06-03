對於民眾黨主席柯文哲預言會出現「民進黨版本的馬王政爭」，媒體人毛嘉慶披露，賴清德想要換掉柯建銘，由蔡其昌當總召，累積政治資本去選台中市長。董智森也表示，柯建銘是賴清德最大的石頭。

民眾黨主席柯文哲傳出於3月14日到總統府見蔡英文時，曾當面向蔡直言，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候。

柯建銘2日晚間在臉書反擊柯文哲，「寡廉鮮恥、掩耳盜鈴、自欺欺人、欺世盜名、莫此為甚」。柯建銘酸，如此一石兩鳥的挑撥離間，推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民；惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。

柯建銘強調，民進黨全黨一致，將士用命，「你等不到DPP馬王之爭的！」

不過，媒體人毛嘉慶3日在直播時披露，柯文哲說會有民進黨版的「馬王政爭」，也就是賴清德和柯建銘會像當年的馬英九和王金平，這不是亂講的，因為賴清德想要換掉柯建銘，由蔡其昌當總召，累積政治資本去選台中市長。

董智森在《大新聞大爆卦》也表示，柯建銘總召的位子可能會提前交出來，因為柯建銘最痛恨的人是黃國昌，導致民眾黨和國民黨非合作不可，民進黨所有的法案都推不動，所以柯建銘是賴清德最大的石頭。