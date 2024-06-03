台中知名日本料理餐廳「SONO園」，三年前因不敵疫情黯然退場，如今，廣達200坪的日式庭園舊址，已華麗變身為主打日本夢幻級和牛「前澤牛」的頂級燒肉餐廳「羽悅」！目前正在試營運的「羽悅」，預計6月12日開幕，將是台中燒肉業界少見的庭園燒肉餐廳、也是極少數提供「前澤牛」的燒肉餐廳。坐在充滿京都味的氛圍中，品嘗來自日本東北的夢幻級食材，預料將在台中美食界掀起話題！

台中燒肉市場競爭激烈，羽悅燒肉主理人陳佑銓擁有近30年的餐飲經驗，從食材管理、料理口感，到顧客味蕾偏好、宴客需求等，都能精準掌握！因此，羽悅特別注重食材的選擇與處理，選用來自日本岩手縣、獲得日本官方GI標章的殿堂級食材「前澤牛」，以及堅持厚度達0.4公分的肉片，以確保入口時的最佳口感，在炙燒過程中也不會黏網。

「羽悅」進駐廣達200坪的日式庭園，可說是台中第一家庭園式燒肉餐廳。陳佑銓笑著說，他的夢想就是提供一個綠意盎然、明亮寬敞的用餐環境，讓消費者悠閒地享受美食。在因緣際會下，接下日式京都風情的「SONO園」舊址後，「羽悅」維持舊有的庭園風格，建築外觀僅稍做「拉皮」，以灰白色系重新粉刷，並打開一樓包間，讓陽光灑進，園中綠意盎然，美景配美食，成為「羽悅」的競爭優勢。

至於「羽悅」充滿詩意店名，是有淵源典故。陳佑銓說，「羽悅」結合音律與美食，蘊含以中國音律五聲中的第五音符「羽」，帶來愉悅和諧；尤其對餐廳而言，「羽悅」代表提供和諧、美味的饗食體驗，讓顧客感受到食物帶來的愉悅與滿足。

「羽悅」餐點提供方式，除了消費者自己動手體會燒烤樂趣之外，店家也提供「爐端燒」服務。爐端燒起源於日本早期漁村，傳統作法是採用大方形炭火烤爐，炙烤食材以海鮮為主。客人圍坐在爐子四周品嘗美食，享用爐端燒也是一種地位象徵。羽悅的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務。

陳佑銓說，「羽悅」在用餐空間上，共有124個座位、五個包廂，提供舒適且具隱密性的環境；二樓四個包廂可完全打通，適合有聚餐需求的團體；餐點設計上以二人、三人套餐為主，特別推薦加價購的熟食，如頗受好評的佐渡藍蟹海鮮粥和和牛漢堡排，物超所值！