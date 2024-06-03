日前傳出國防部長顧立雄在召開國防部軍事會議時，他只聽了「5分鐘簡報」後就離席閃人，之後也並未裁示，此舉也引發會議中將領面面相覷。對此，退役少將栗正傑3日就表示，「主持會議五分鐘那絕對是不對的，既然第一擊決心在你，就要負起這責任，這種事怎能甩鍋參謀總長？」引發討論。

栗正傑3日在中天節目《頭條開講》中表示，「你主持會議五分鐘那絕對是不對的，我們軍中不是要顧立雄去指揮作戰，是要下達決心，所以第一擊的指揮權是在顧立雄身上，你要憑什麼來下達第一擊的指令？」栗正傑指出，「你要在作戰會議裡面，聽各參的報告，第一個一定是情報次長，然後你顧立雄下達決心，要不要第一擊」。

栗正傑最後也說，「那些參謀士要在衡山指揮所裡面，掌握三軍的狀況，既然第一擊決心在你，應該就要在那邊，若交給參謀總長『打贏也不是、打輸也不是』，責任全部在參謀總長身上，這種事甩鍋參謀總長，該負起這責任，就要負責任」。