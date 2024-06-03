美式賣場好市多販售大量日常用品，其中科克蘭三層衛生紙更是人氣商品，不過一名會員透露，近日在更換新買的衛生紙時，發現尺寸比以往還要小，很輕鬆就能放入衛生紙架，才驚覺衛生紙「變相漲價」，貼文也引起熱議。

一名好市多會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，在更換廁所衛生紙時發現「衛生紙居然變小了」，因為之前的塞不進去衛生紙架，要用一陣子才能塞進去，但今天新開封的衛生紙，很輕鬆就放進去了，明顯差距讓她感到意外。

不少網友紛紛抱怨，認為好市多衛生紙品質越來越差，「變很薄，已經不像是3層了」、「最糟的是，還容易掉屑屑…」、「真的有感，變相縮水了」、「之前是大小包一樣紙張變薄，後來張數變少！現在直接變小包」、「我家跟你一樣面紙盒，之前都要硬塞才有辦法放進去」、「以前一袋好寬、好重，現在整個大瘦身」。

也有人建議更換品牌，「後來都改買五月花『厚』，因為連舒潔三層都變很容易擦出屑屑」、「變薄之後就不買了，現在用極絨厚還不錯」、「現在衛生紙越做越薄又縮水，還有賣四層衛生紙的，以後就有五層六層了」、「3層也要抽2張，乾脆改買2層，覺得3層現在根本沒比較厚」。