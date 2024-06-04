輝達掀起全球半導體熱潮，日商如東京威力科創、Disco、愛德萬測試等製造設備廠商也直接受惠；關鍵正是這些日本企業的產品，在AI半導體的製程中不可或缺，值得關注。

根據《財訊》雙週刊報導，輝達帶來的半導體熱潮橫掃全球，日本也不例外。東京威力科創、Disco、愛德萬測試等半導體製造設備廠商，今年初帶動日股大漲；原因之一就是這些企業的產品，在AI半導體製程中不可或缺。

日本半導體設備、材料領先

《鑽石週刊》報導，輝達執行長黃仁勳今年3月在GTC大會上亮相時，他右手拿著新的AI半導體B200，另一手拿著帶動輝達業績的現有產品H100；而前者的AI學習、推論、能源效益，都是後者的數倍到數10倍。

性能提升關鍵在於B200結構。它的中央有二顆繪圖處理器（GPU），周邊有八顆高效能DRAM的高寬頻記憶體（HBM），全部整合在一顆晶片上。新產品的GPU晶片在台積電四奈米製程產線生產。HBM）的生產由韓國SK海力士領先，三星電子和美國美光也加入市場。

目前GPU和HBM的晶片能力確實稍微上升，不過讓B200效能大幅提升的，其實是將許多GPU和HBM整合在一起的「小晶片技術」。它像樂高積木一樣把半導體晶片組合在一起，而把多顆小晶片以高密度封裝起來的先進封裝技術創新，掌握了半導體性能提升的關鍵。

輝達的AI半導體，由台積電在後段製程的CoWoS技術製造。AI半導體封裝的基本結構有2.5D與3D兩種。中央處理器（CPU）或GPU等邏輯半導體和HBM，透過中介層電路板來布線、黏合、再封膠固定在特殊材料的封裝基板上，這樣就完成了半導體晶片。HBM黏合在中介層前，以矽穿孔（TSV）方式垂直堆疊，封裝技術會決定HBM的效能。

這種先進封裝技術，包括切割、黏合、堆疊、連接、封膠等一連串作業，需要相關製造設備和材料，而全世界具備這些技術的國家，就是日本。在製造設備方面，晶片切割，到布線、黏合和銲線，以及封膠，到檢查等工程，都是日本企業擅長的領域。

《財訊》雙週刊指出，後段工程的材料方面，Resonac控股公司的市占率為世界第一，黏合、封膠、封裝基板等多數工程都具備競爭力，並在輝達AI半導體後端製程供應許多材料。3月29日，該公司宣布再投資150億日圓，增產AI半導體用的材料。…（本文出自《財訊》雙週刊712期）