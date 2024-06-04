桃園一名女子小萱（化名）在2021年11月，以750萬元的價格，向男子阿國（化名）購買房地，簽定不動產買賣契約書時，條約中註明「保證房屋不是凶宅，且不曾發生任何事故」，不料，小萱在交屋後發現，前屋主的配偶在30年前在屋內輕生亡，憤而提告求償258萬6750萬元。

法院審理，小萱指控，得知前屋主配偶在30年前於屋內輕生死亡後，就寄存證信函告知阿國，依法請求買賣價格減價，並依不當得利就減價金額請求返還。阿國則辯稱，小萱所稱非自然死亡事件，到他買到該房地之間，歷時近30年，有5位不同所有權人，他無從知道並事先告知是否是凶宅。

法官認，買賣標的物之利益及危險，自交付時起，均由買受人承受負擔，但契約另有訂定者，不在此限。物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第373條之規定，危險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵。

而買賣因物有瑕疵，而出賣人依前5條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約或請求減少其價金。但民法第373條、第354條、第359條規定，若解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。

法官檢視小萱與阿國簽訂的契約書，第15條約定：「乙方（指阿國）保證本案非輻射屋，不是凶宅、不是海砂屋，且乙方保證不曾發生任何事故。」而經法院委託估價師鑑價結果，該房屋因瑕疵汙名化，價值減損金額為263萬1587元。日前依法宣判，小萱請求阿國給付258萬6750元，為有理由，應予准許。

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