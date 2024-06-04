陳姓女子與劉姓男子原本是夫妻，育有2名未成年子女，不料，雙方因故在2021年10月經法院判准離婚，並由陳女行使負擔孩子們的權利義務。陳女不滿離婚前，劉男就已離家不知去向，未曾探視未成年子女，更沒給付扶養費，為了維護子女的最佳利益，因而向法院聲請變更未成年子女之姓氏從母姓。

法院審理，陳女則提出戶籍謄本、學雜費繳費單、收據等當證據，並在法院審理時指稱，離婚前後劉男都沒回來他們同住的家，甚至沒回來台灣。劉男說他是在大陸工作，但卻與他自己的家人也都沒聯絡，因此劉男戶籍被遷到戶政事務所。在法院裁判離婚前一、兩年，雙方早就沒有聯絡，通訊軟體也遭劉男封鎖。

法官考量，劉男經法院合法通知，未到庭或以書面答辯聲明或陳述。法院依職權調閱劉男個人戶籍資料及入出境紀錄，發現劉男在2019年5月出境後，就未再有入境紀錄，而且戶籍也已遷到國外。

而經訪視陳女及2名未成年子女後，社會工作師的調查報告及建議顯示，陳女認為變更姓氏，對未成年子女的家族與學校適應無影響，陳女的家人也支持變更姓氏。2名未成年子女分別是9歲及7歲，已具認知及表達能力，他們也希望變更與母親同姓氏，對於父親則是久無互動經驗，他們由陳女擔任主要照顧者且親子關係良好。

法官審酌，雙方之前經法院裁判離婚，且2名未成年子女權利義務，行使或負擔均由陳女任之，也由陳女擔任主要照顧者，劉男則出境多年，且戶籍已遷到國外，顯見劉男多年未與未成年子女互動，也無聯繫，而是陳女與未成年子女間關係緊密。

而2名未成年子女目前的年齡，正處於對週遭人事物之認知、理解能力的學習階段，他們對共同生活並實際照顧扶養的陳女，也已產生認同歸屬感，並表明想要和陳女相同姓氏。

日前依法宣判，基於尊重未成年子女之意願，還有他們最佳利益之維護，認為變更未成年子女之姓氏從母姓，符合其等最佳利益，因此陳女之聲請，核無不合，應予准許。