女子小萱與男子阿國是夫妻，因為雙方收入不穩定，2018年11月阿國竟提議「假離婚」，藉此申請單親補助，小萱一開始並不同意，但阿國卻一直勸說先辦理，等到社會局沒再追蹤時，再辦理復婚，小萱無奈之下只好同意，沒想到後來阿國卻不願復婚，小萱因而訴請法院確認「離婚無效」。

法院審理，小萱表示，當時2人決定假離婚後，就由她負責找證人簽兩願離婚書，但她的朋友聽到是要「假離婚辦補助」，都不願意幫忙，後來離婚書上的A證人，是因為阿國說辦完相關補助後會再復婚，所以A證人才親自簽名，另外的B證人並不知道這件事，最後是由她偽造簽名。

接著雙方就到戶政機關辦理離婚，再到社會局辦理單親補助，她在之後的3年一直詢問復婚的事，但阿國總以社會局還持續打電話關心，要她不要心急，直到雙方分居後，阿國都不願承認假離婚辦補助一事，甚至還嗆她，「不要在那邊幻想沒離婚，要是有病就去看醫生」，她不得已才提起確認離婚無效。

阿國則辯稱，兩願離婚書上的A證人他認識，但B證人他不認識，雙方要離婚時，離婚證書上的B證人是小萱的朋友，B證人並沒有跟他確認過。

法官認，小萱主張與阿國簽立的兩願離婚書時，因B證人對雙方離婚一事並不知情，並未親聞雙方當事人，確實有離婚的真意，B證人簽名是她自己所簽，B證人並沒有跟她確認過。

法官審酌，雙方離婚確實未具備2人以上，親見或親聞雙方確有離婚真意，並在兩願離婚書上簽名，依據民法第73條之規定，自屬無效。日前依法宣判，小萱請求確認離婚無效，依法為有理由，確認雙方的婚姻關係仍存在。可上訴。