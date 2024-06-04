丁姓男子是2名孩子（A、B）的生父，因為年事已高，無謀生能力，導致生活困難，丁男不滿孩子們多年未盡扶養義務，因此向法院訴請，依2023年台中市最低生活費15472元為標準，扣除他自行負擔部分生活支出後，向孩子們各請求按月給付5000元扶養費，直到他生命終止之日為止。

法院審理，孩子A表示，他是父親與第一任妻子所生的孩子，沒有印象有被父親扶養過，他從小只有媽媽、外婆、外公扶養與陪伴長大，而且目前他也沒有固定的工作，無法給予媽媽生活費，更何況是給父親。孩子B則表示，他是父親第二任妻子所生，父親在他還是嬰兒時期就棄養，屬情節重大的免除扶養義務事由。

法官考量，丁男已年逾61歲，且依據稅務財產所得資料，丁男名下無財產，2020年至2020年給付總額為81724元、94040元、130000元，經核定為低收入戶，丁男確有不能以自己財產維持生活之情。

孩子A的生母到庭證稱，他們結婚後、離婚前，丁男都沒有賺錢供家裡生活，更沒有扶養過孩子，他們雖然合開印章店，但小孩出生的時候，丁男就幾乎不在家了，都是她獨自照顧小孩，在婚姻期間曾跟丁男要生活費，但丁男就說他沒錢，而且離婚後迄今未曾探視或扶養過孩子。

孩子B的生母則表示，她與丁男生下孩子後到其成年，丁男沒有給過扶養費，從出生到3歲都是阿公阿嬤在帶的，他們都沒有拿扶養費給長輩，等到他們離婚後，丁男也沒有給付扶養費，他在外面欠了很多錢，沒有辦法照顧孩子，生活費都是她在負擔。

法官日前判決，丁男請求孩子們給付扶養費，依民法第1118條之1第2項、第1項第1、2款規定，免除孩子們對丁男的扶養義務。