女子小萱與男子阿國（均化名）在1989年結婚，不料，阿國卻因細故就對小萱家暴，後來還因外遇就離家，迄今已經10年，阿國也不願意離婚，甚至揚言不讓她好過，還恐嚇要找黑道殺死她的父母，小萱也擔心離婚會影響子女婚事，直到日前父母皆已往生，小萱選擇不再隱忍，向法院訴請裁判離婚。

法院審理，小萱指控，阿國因為在外有女性朋友，就自行離家，導致雙方分居已10年，而且這段時間都沒有聯絡。法官認，法院依住居所資料通知阿國，但阿國經合法通知並未到庭，也未提出書狀答辯，堪認小萱主張，尚非無據。

法官考量，婚姻之意義，在於夫妻間得共同生活，互相體諒、扶持，履行彼此對婚姻之承諾，若夫妻雙方無法溝通，則婚姻共同生活之意義已蕩然不存，因此小萱主張雙方婚姻產生重大破綻，無繼續履行共同生活的意願，客觀上也無回復共同生活之可能，實屬有據。

法官審酌，雙方婚姻早已名存實亡，且均無修復之意，婚姻已難繼續維持，阿國之可責高於小萱，因此小萱依民法第1052條第2項規定，請求與阿國離婚，為有理由，應予准許。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。