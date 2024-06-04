談戀愛千萬別找長相相似的，在大陸就有一件意外的巧合，女子去見男友的家人並相約吃飯，結果看到男友的弟弟，居然是女子的前任，整場飯局尷尬到只能埋頭吃飯，女子恨不得挖洞鑽進去。

女子在微博發文表示，日前和男友交往穩定，相約一起回家吃飯見家長，之前她就聽說對方有一個弟弟，但是沒見過，怎料見完男友父母後，男友弟弟突然出現，一抬頭四目相對時，讓她頓時傻眼，因為男友的弟弟，是自己的前任，「我那3年沒見的前任，我感覺空氣都尷尬了幾秒鐘，因為太慌亂以致於神智不清，記不得自己都說了啥」。

女子文中提到，吃飯時偷偷觀察男友和弟弟，才發現2人越看越像，而且2人只差2歲，都是姐弟戀，「我以前怎麼就沒想到呢」。男友吃飯時說道她之前的工作地點，男友媽開心地說好巧，因為弟弟也在那裡上大學，這時候前任感覺抬頭看了她一眼，她愣在那不知該說啥，只能埋頭吃飯。

不只如此，男友還提到，之前和原PO出去玩很開心，因為行程都是她規劃的，對整趟旅途讚不絕口，但說到這的時候，感覺前任又抬頭看我了，「怎麼說呢，這樣的旅行我們也有過，我的車他也坐過」，這樣的經歷讓她相當崩潰，雖然在談戀愛時是強勢姐姐，但是這種場面她真的承受不住。

貼文一出，網友紛紛留言：「這就是緣分」、「想知道，如果和哥哥結婚了，那算亂倫嗎？」、「好特別啊！支持你們！」、「這是小說照進現實麼？」不過也有人點破是創作文，「看過原文，是廣告，賣省錢停車的」。