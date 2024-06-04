不少人有脂肪肝的問題。家醫科醫師魏士航整理出10大爆肝職業，前3名分別是工程師、醫護人員與客貨運司機，他們都普遍有工時長壓力大、熬夜作息不規律和飲食不正常，因此造成脂肪肝，他提醒脂肪肝是能透過飲食調整、運動與減重來逆轉，若不正視有可能惡化為肝硬化，甚至是肝癌。

魏士航在臉書粉專PO文，指他彙整了台灣10大爆肝職業排行榜，1至10名依序是工程師、醫護人員、客貨運司機、警消人員、保全人員、影視幕後從業人員、建築工人、超商店員、行銷人員及藝術工作者。

魏士航指，上述爆肝行業普遍有著工時長壓力大、熬夜作息不規律及飲食不正常共同點，這種過勞的生活型態，容易造成肝指數上升，符合上述條件者，大多數都會伴隨脂肪肝問題。

魏士航說，他在診間使用超音波幫病人檢查，如果告知病人有脂肪肝，病人常會回「我知道啊」、「這個很久了」「一直都在」，病人不知道的是隨著脂肪肝時間拉長，肝臟會開始發炎，肝指數上升，進而有肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌都可能發生。

魏士航說，脂肪肝是可以透過飲食調整、運動、減重來逆轉的，尤其是男性朋友切記不要逞強，要好好關心身體健康，不要等到問題變嚴重，才想要治療。