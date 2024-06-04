百年老藥阿斯匹靈具有鎮痛解熱與「護心」功效，大腸直腸外科陳致一表示，近年來的多篇研究也指向，長期服用低劑量阿斯匹靈，也具有降低增強免疫力，尤其是降低消化道癌症及大腸直腸癌的潛力。食藥署則提醒，服用阿斯匹靈會增加腸胃道出血風險，若服用後出現血便、黑便等症狀，務必立即就醫。

義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸外科主治醫師陳致一在臉書「大腸頭醫師aka菊花小開」PO文表示，阿斯匹靈是一種水楊酸鹽及非類固醇消炎藥，有止痛、解熱和消炎的作用；另有抑制血小板凝集的作用，長期被用於預防心血管疾病或降低再次中風、心肌梗塞風險。

陳致一表示，在2019的歐洲腫瘤學會上，將2011至2019年共45篇關於大腸直腸癌的論文進行分析，結論是每天服用75至100mg的阿斯匹靈，可以降低10%大腸直腸癌的風險，若服用325mg，則可降低35%的風險。

陳致一表示，2024年「國家癌症研究」期刊發表一篇論文，對190萬人進行18.2年追蹤，其中約42萬人罹癌，結論是長期服用低劑量阿斯匹靈，可降低多種癌症的風險。知名的「癌症」期刊在今年4月也有發表阿斯匹靈與免疫的關係，結論指出有吃阿斯匹靈的大腸直腸癌患者，淋巴結轉移顯著較少。

陳致一表示，阿斯匹靈是很常見也是醫師很常開的藥物，一直以來用在預防及治療心肌梗塞及腦血管疾病等等。但近年來的研究似乎指出，長期服用低劑量阿斯匹靈可以降低癌症風險與增強免疫力，尤其是消化道癌症及大腸直腸癌。

衛福部食藥署在臉書「藥博士 正藥說」則指出，目前阿斯匹靈是心血管病人中最常用的藥品之一，不過要提醒服用阿斯匹靈會增加腸胃道出血風險，若服用後出現血便、黑便等症狀，務必要特別注意或立即就醫檢查。