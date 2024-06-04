新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，市議員楊玲宜昨天（3日）驚爆，有人提供當時的無線電錄音，確實聽到2人喊了5次Mayday，更清楚報出名字與位置，與消防局對外的說法不同，消防局長李世恭則強調，錄音都有譯文，一定會調查清楚，此外，消防局也要釐清為何2人的名字沒在管制站上。

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，市議員楊玲宜3日驚爆，指有人提供當時的無線電錄音，確實聽到2人喊了5次Mayday，更清楚報出名字與位置。（中時資料畫面）

楊玲宜昨天在市議會質詢時表示，有匿名人士提供當時殉職消防員的無線電錄音檔給她聽，她確實聽到兩人呼喊Mayday的求救聲音，而且不只1次，從12時10分17秒起前前後後至少發出了5次，而在12時15分時，指揮官終於收到他們的訊號，有回覆他們，兩人也明確的表明自己是誰，也說出自己受困樓梯間。

媒體跟議員都有收到匿名投訴信件，並收到這五段無線電錄音。（翻攝畫面）

楊玲宜說，也許是現場訊號不清楚、聽不清楚是誰，因此要清點人數，但又過了10分鐘確定是誰之後才趕緊搜索，之後於12時50分才發現兩人的位置，但兩人已不幸殉職。

消防局表示，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，該內容未經正式管道流出，已觸犯刑法第132條洩密罪，消防局當即向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。

消防局說明，全案目前已調閱數支救災現場無線電錄音檔製作譯文中，並個別詢問11位當日配有無線電之現場救災人員，詢問當日救災現場通訊情形，皆表示現場通訊不佳，並針對mayday訊號的獲知過程進行調查及了解，除1位當時位於建築物內部西側樓梯內7-10樓位置之人員，有模糊聽到3次mayday訊號外，但當時同樣未能辨識求救身分，並且無法將訊息外傳給現場指揮官，另其餘10位建築物外之救災人員均表示收到mayday訊號時，當下皆為第一次收到求救訊號，且訊號並不清楚，並且未聽到求救者回報身分。

其中三民分隊小隊長林福原當天在大隊到達前，為初期火場管制任務，表示僅收到受困同仁一次mayday訊號，當時位於建築物正前方集結區，也立即協助確認受困同仁身分及位置；另光復分隊隊員高瑞彤也指出，當天為救護任務，當時位於指揮站旁，亦只聽到一次mayday的訊號，當下亦立即將急救器材備妥待命救援。

消防局強調，本案已進入司法程序及災害調查會調查程序中，所有事故之始末及原因尚待災調會調查及釐清，且災調會預計明日亦將由內政部次長率消防署、消促會及相關專家學者等多位災調會委員至現場進行調查。消防局再次強調，目前全案皆已在調查會及司法偵辦中，請勿針對片面或未經求證之訊息進行發布或轉傳。

消防局呼籲，內政部已啟動災害調查會，刻意傳播片面或未經查證之資訊都是在傷害第一線消防同仁及火場調查機制，為保護此次及未來的火調得以順利進行，消防局懇請各界尊重內政部之災害調查機制，相關消息應以政府部門正式公佈資訊為準。

消防人員只要進入火場內部，都必須要將職名牌交給管制站，在安全出火場後，就可將有姓名的職名牌，重新在取下掛回消防衣上，這個動作可以讓管制站人員可以確認進入火場的隊員有誰，誰進入火場執行何種任務，已準確的掌控隊員們的安全，但殉職的兩名勇消，名牌卻沒有掛在管制站，倒底是哪裡疏漏了，還有待消防局調查釐清。