新北市1名34歲高姓男子，才因妨害風化案入監服刑5個月出獄，不到三周竟又在大馬路上，裸露生殖器打手槍，被2名女路人看到報警，高男坦承犯行，台北地院簡易庭依公然猥褻罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，高姓男子前因妨害風化案件，經台北地院判處有期徒刑5月確定，甫於民國112年7月13日執行完畢出監。詎猶不知悔改，竟意圖供人觀覽，於112年7月31日20時47分許，在新北市新店區不特定人得以共聞共見之道路上，將其生殖器裸露於褲外，並用手來回撫摸抽動而為猥褻行為。嗣行經該處之2名女子發現後報警處理，始循線查獲。

被告高男於偵訊時坦承不諱，核與告訴人於警詢及偵訊時之證述情節大致相符，並有監視器影像截圖、悠遊卡扣款交易明細等可稽。是被告之自白與事實相符，堪以採信，其犯嫌堪予認定。

法官審酌，被告公然猥褻之行為，敗壞社會道德風俗，所為實有不該，然審酌被告坦承犯行之犯後態度，依公然猥褻罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。