大陸國務院關稅稅則委員會於5月31日公布第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的清單，共計有134個稅目進口產品，引發關注。而財訊傳媒董事長謝金河日前表示，「即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣」。對此，前立委郭正亮3日就表示，「不要真的以為中國大陸不會用政治角度來思考對你貿易戰，真的到那天台灣會很慘」，引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「台灣真的不要太天真，都從自己的角度在思考，中國大陸是真的對台灣沒有打過貿易戰，大陸現在還是就經濟在論經濟，不要政治對抗上綱，到時候人家用政治在思考，他對美國都可以這樣了，對你台灣不能這樣嗎？賴清德政府有沒有想過這個問題？還要聽謝金河胡說八道」，郭正亮直言，「對內要團結最大多數，對外要盡量縮小敵人，要以中共為敵人，怎麼連中國老百姓都扯進來？如果你講台灣人不是中國人，這等於是跟14億人對著幹，這不就把對手極大化嗎？」

郭正亮最後也說，「台灣內部還動不動就說你是中共同路人，把國內對手也極大化，怎麼有這種天才總統呢？不要真的以為中國大陸不會用政治角度來思考對你貿易戰，真的到那天台灣會很慘」。