基隆市中正區北寧路平浪橋頭旁山壁，3日下午突然崩塌，造成北部濱海公路雙向中斷。交通部公路局3日晚間表示，由於崩塌面積達4400平方公尺，土方約有1.2萬立方公尺，再加上大塊岩石較多，估計道路最快得到11日上午才可能搶通。國民黨台北市議員游淑慧質疑，公路總局推說平常每個月都有養護，沒發現預警；但近日發生地震、大雨，就應該再去巡視潛勢風險地帶。當地居民還說還好油槽抽走了，不然後果會如何？

《國民大會》節目3日主持人謝曜州提到，養護工程單位現在說：我們每個月都有去養護，沒有發現有問題？

「今天這個坍塌，一定是有預見的可能性！為什麼？」游淑慧指出，大家知道，像台北市是盆地，四面都是邊坡，所以台北市在很早之前就成立大地工程處，就有做山坡地潛勢的預測，會安裝一些設備，當有潛勢移動的時候，就可以偵測到。台灣很多移動的山坡地，其實也有在做這樣的偵測。邊坡移動最怕兩件事情，第一個是連日的大雨，第二個是地震。

游淑慧強調，連日大雨之後，土石會愈來愈重，往下往下慢慢移動；再來地震震震震，就會讓土石鬆脫。「這兩件事情，嘟嘟好最近都遇到了！」

游淑慧表示，所以如果你是山坡地的養護單位，你就要有這個警覺心：最近要去巡看看！

「所以我們的公路總局，怎麼會說：我們每一個月都有去養護啊！沒有預警。怎麼會呢？」游淑慧質疑，不是每個月定期養護就夠了，當你發現連日大雨，且加上地震（這兩天剛好都有地震）的時候，你這幾天就要再請委外單位，說：有一些潛勢比較危險的地方，你就要再去巡看看！

游淑慧直言，何況是下面有油槽的地方？今天有一個當地人受訪說：還好前兩天剛好油抽走了！這句話多可怕？不就是天公伯有保庇？如果油沒有抽走呢？大家想想看，這個後果會怎麼樣？