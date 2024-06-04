網紅「Soya手癢計劃」和「超強系列」原先是一對台馬跨國情侶，在一起4年，兩人組成的「超癢CP」深受觀眾喜愛。但卻在今年4月爆出分手消息。今（3）日超強拍片坦承出軌、約炮，消息一出，讓外界相當錯愕。

對於在和Soya交往的期間有出軌的行為，超強自首表示：「我承認我在跟Soya交往的期間，有約過炮，也有出軌的事實，對於感情不忠，我做了1個非常錯誤的示範」他表示知道有很多粉絲是因為他和Soya的關係，才開始喜歡他們的，他表示：「對這一批默默支持我們的觀眾朋友，感到非常抱歉。我知道有很多人對我失望、甚至想退追，我都可以理解，有要指責跟謾罵的，我都虛心接受。我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常的抱歉、也很慚愧。」

超強系列拍片公開分手原因。（圖／翻攝自超強系列 YT）

超強表示自己4年感情，他曾提過2次分手，但都還是會心軟復合，當他發現自己對Soya的感情已經沒有以往強烈時，有想過要提分手，在這個迷惘時期，工作上認識大家口中的「短髮女」，覺得對方很特別，讓他很心動。但是因為自己工作上和生活上是和Soya綁在一起，所以顧慮到不要造成廠商和相關人士的不便，他決定要在過完原定3月底的泰國旅行後，正式跟Soya提分手。

怎料，在他提分手前，Soya就翻出了他寫給「短髮女」的生日情書。超強感嘆：「最後還是被我搞砸了，我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名，如果說出軌是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」他強調自己和「短髮女」已經和Soya表達最大、最深的歉意了，之後不會干涉彼此的生活，「沒意外的話，應該也不會在和Soya同框了」。