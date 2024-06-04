對於民進黨在國會改革法案表決輸給藍白陣營後，喊出要罷免國民黨立委，藍營則點名也要發動罷免10個民進黨立委，媒體人毛家慶喊話，「不要以為自己心慈，別人就會手軟，別人天天就想要痛宰你！」「不修理他們，他們實在不會乖！」「一定要找幾個人祭旗，讓他們老實一點」。

毛家慶3日在直播中指出，過去立法院有蔡啟芳、侯水盛、林重謨等民進黨三寶，現在王義川集三寶於一身，賴清德竟然會用王義川當民進黨政策會執行長，簡直嚇呆了。

毛家慶表示，在野黨要覺悟，不要以為不動手，敵人就會心軟，民進黨不斷在國內找敵人。他認為，吳思瑤、吳沛憶是可以罷免的。新北市張宏陸是蘇系色彩，如果要阻擋蘇巧慧，可以試試看。

他提到，台中一定要罷免新潮流蔡其昌，下個會期有可能代替柯建銘。柯文哲說會有民進黨版的「馬王政爭」，賴清德和柯建銘會像當年的馬英九和王金平，這不是亂講的，因為賴清德想要換蔡其昌當總召，累積政治資本去選台中市長。

至於在南部，毛家慶認為，罷免的態度要出來，例如嘉義市要罷免王美惠。台南市要罷免王定宇，並不困難，機會比較大，因為仇恨值很高，連民進黨都有人想取代。林俊憲雖然很強，但是藍營的票數夠，也是可以罷得掉的。

他建議，高雄市的黃捷可以再試一次，許智傑也可以試一試。屏東鍾佳濱也一定要開刀，作秀、欺負女立委，就要罷免試一下。

毛家慶直言，不要以為自己心慈，別人就會手軟；不要以為自己不喜歡爭吵，別人就不會行動。別人一定會有動作，天天就想要痛宰！大家不要想得太天真。

毛家慶強調，罷免後讓民進黨席次再減少，國民黨推好人選，拿下席次，民進黨就會老實了，不修理他們，他們實在不會乖！一定要找幾個人祭旗，讓他們老實一點。