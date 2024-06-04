大陸國防部長董軍2日出席香格里拉對話提及：「對任何台獨的極端情境情勢，我們準備得非常充分…對付台獨武裝就像甕中捉鱉，不足掛齒！」對此，總統府發言人李問同日回應表示，賴清德總統多次表達願意溝通，願以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，呼籲共同肩負和平責任。《盧秀芳辣晚報》節目派記者辮子妹張卉林街訪，民眾覺得賴只是說場面話、不想溝通；還有夫妻意見南轅北轍。

有民眾表示「我覺得賴清德...就是每次在...因為我在家看電視的時候，我就覺得，其實賴清德他的...講出來的話，跟他的態度，讓人家也覺得：他不是很想跟大陸溝通！所以我覺得，他真的要放軟，或是友善的話，大陸可能會...應該會跟他溝通吧？可是我覺得，台獨應該是不太有可能（對話）....應該只是去互罵而已啦！（笑）對啊～」。

也有人說「賴清德？場面話。他不可能跟大陸交流！（辮：為什麼？給我一個理由）因為他是民進黨的啊，就場面話啊（笑）！就怕跟大陸會打壞關係吧？」、「通常520講話後，也不會弄到像今年這麼僵，我覺得今年這個局勢會比較難...比較沒有轉圜的餘地？（辮：你覺得到底哪一句話比較嚴重）就是兩國互不隸屬吧，因為以前蔡總統也會講互不隸屬，但是她講的是兩岸互不隸屬」

特別的是，辮子妹訪到一對夫妻，夫喊「他那個善意？不是真實的誠意啦！」，但妻反駁說「是真實的善意！」。辮子妹驚呼「妳怎麼跟他不一樣」，妻說「真實的善意，但是對面不會用對等的態度來對我們，所以我們別想要乞求他們！」；夫又說「我們兩個在一起的時候，就會吵架啦，因為這個觀念不同」。妻則再表態支持總統賴清德。

也有人受訪認為，若兩岸真因台獨發生戰爭，質疑那些支持台獨者願意出來打仗嗎？