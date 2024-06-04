輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館演講，以影片與黃本人實際運用實例來展示AI未來世界，包括最新架構Rubin：下一代GPU路線；NIM推論微服務：幾分鐘內就可訓練完成的AI；CoreDiff AI：在氣候預測的應用；Digital Humans AI：機器人變得更像真人等。但精神科醫師沈政男指出，人類的思考方式是序列式的訊號：聲音，而不是平行運算；且如果其他廠商的技術追了上來，輝達能否續保優勢還是問號。

沈政男3日在臉書發文提到，在這兩年的AI熱潮裡，雖說被稱為AI革命、AI時代到來，但歐美一直有人抱持懷疑眼光，冷靜觀察到底目前以LLM為工作原理的AI技術，可以走到什麼境地？「AI產業，大家越來越能體會，宣傳成分居多！產品實際用起來，就是還好而已。不是嗎？」

他表示，ChatGPT幫忙寫出的文章，很多時候修改起來，比自己重寫更花時間。這陣子大量出現AI繪圖，看起來確實令人驚奇，但就是有許多細部扭曲或不合常理的地方。「昨晚黃仁勳幾次秀出的AI繪圖與AI影片，還有那首AI饒舌歌曲，效果如何？四個字：還好而已！」所以說黃仁勳昨晚把AI講得多麼神奇，連「數位人類」都出來了，好像以後到旅館check in，只要跟電腦互動就行了。「問題是到目前為止，AI就沒有那麼好用啊！」

「我想原因是出在：人腦的運算，跟目前的AI，原理是不一樣的！」沈政男指出，LLM使用文字來學習與運算，但人腦因為演化的關係，使用的是聲音！聲音，是人類思考與智慧的基本元素，不是文字，這一點恐怕AI工程師尚未體會。沒有人用文字在思考，大家都是用聲音，甚至連閱讀也是，都需要默唸。「也就是說，目前AI的運算原理，想要透過暴力式窮盡法，讓機器人擁有智慧，恐怕距離人類智慧尚有一段很大的距離！」

「甚至，也可能是，目前的AI根本走錯路了？」沈政男質疑，「一千個小學生繪圖，跟一個老師畫圖，繪圖與畫圖，就是不一樣啊！」人類的思考方式是序列式，因為聲音就是序列式的訊號，而不是平行運算！AI真的會成為革命嗎？大家以後的桌上電腦，都得裝輝達的GPU嗎？事實上，如果不涉及大量平行運算，根本不需要！而且，如果其他廠商的技術追了上來，輝達能不能保有優勢，還是一個問號。

沈政男直言，甚至，當新的AI技術開發出來，不必使用CUDA平台，或者變得沒那麼重要，那麼，輝達能不能繼續稱霸AI產業，也是一個問號。至於說，台灣要成世界的AI中心？「嗯，還是小心一點，多看看多比較，比較保險。AI浪潮，會不會泡沫化啊？沒人能打包票吧！」