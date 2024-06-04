大陸金融監管總局公布最新監管指標，今年第一季，商業銀行淨息差為1.54％，較2023年第四季的1.69％下滑15個基點，再創歷史新低；淨利潤年增率也從2023年的3.2％降至0.7％，驟降2.5個百分點，顯示銀行獲利持續承壓。依照銀行類型來看，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行的淨息差分別為1.47％、1.62％、1.45％，明顯低於均值，可見包括國有大行在內的獲利正快速下降。