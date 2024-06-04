廣州商標審查協作中心近日舉辦廣東省商標業務專業能力提升一期培訓，其中，「商標申請AI輔助系統」一經上線，立即收到商標註冊申請，廣州商標審查協作中心工作人員通過系統，與申請人進行線上溝通指導，快速精準完成商標申請受理。