《資服股》訊連發布全新AI Magic Designer功能
《資服股》系微首推AI驅動韌體輔助技術「aiBIOS」
《電週邊》友通推邊緣AI車載解決方案 攻商用車市場
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者