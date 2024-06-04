廣東│商標申請AI輔助系統 正式上線 03:302024/06/04 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣州商標審查協作中心近日舉辦廣東省商標業務專業能力提升一期培訓，其中，「商標申請AI輔助系統」一經上線，立即收到商標註冊申請，廣州商標審查協作中心工作人員通過系統，與申請人進行線上溝通指導，快速精準完成商標申請受理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《資服股》訊連發布全新AI Magic Designer功能 《資服股》系微首推AI驅動韌體輔助技術「aiBIOS」 《電週邊》友通推邊緣AI車載解決方案 攻商用車市場 #商標申請 #商標 #AI #輔助系統 #上線 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 AI來了！ 賴清德喊「政策引導」：全力做廠商後盾 17:572024/06/05 政治 《半導體》聯發科、NVIDIA最新合作來了！瞄準邊緣AI 10:282024/06/05 財經 遠傳總座井琪：生成式AI正帶動「白領革命」 11:322024/06/05 財經 《光電股》能率入股智寶 開創AI影像新局面 08:182024/06/05 財經 慎入！醫曝「AI大腸鏡畫面」在場員工全尖叫 08:392024/06/05 生活 史上最大筆！AI題材狂燒 外資5月淨匯入3822億元 17:482024/06/05 財經 《通網股》蔡明忠大讚黃仁勳 台灣大續與NVIDIA掌握AI商機 15:482024/06/05 財經 《半導體》蔡力行親曝聯發科2奈米架構 AI布局從邊緣到雲端 07:482024/06/05 財經 《電週邊》研華邊緣AI規模方程式 瞄準3主軸 13:082024/06/05 財經 匯豐投資論壇落幕 台股潛力、AI商機獲高度肯定 20:262024/06/05 財經 生成式AI驅動新一波產業革命 遠傳：刺激5G專網需求大增 18:232024/06/05 財經 超秦董事長卓靖倫：農畜導入AI科技 才有發展未來 12:232024/06/05 財經 搶攻商用車！友通推邊緣AI車載解決方案 12:222024/06/05 科技 聰泰搭上輝達熱潮 語音AI助醫師手術精準監測 17:502024/06/05 健康 《國際產業》AI伺服器大賣 盤後換它站C位、狂飆17% 11:382024/06/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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