河南│扶持微短劇產業 鄭州設立專項扶持資金 03:302024/06/04 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為扶持微短劇相關產業發展，鄭州近日公布新政，包括設立微短劇高品質發展專項扶持資金，納入年度財政預算安排，實現微短劇全產業鏈扶持和獎勵。對於在鄭州新註冊的微短劇企業，自繳稅年度起三年內，按其對地方財政的貢獻給予相應比例的獎勵。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南│鄭州房市回暖 日銷售創近兩年新高 推產業園、優惠房貸 福州發布福馬「同城生活圈」10措施 品觀點｜連鎖中醫畢業季搶人才釋破百職缺 早鳥入職再獲獎勵金 #微短劇 #扶持 #鄭州 #專項 #獎勵 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 股價飆 美企執行長去年薪酬水漲船高 23:402024/05/21 財經 三重長樂段危老都更 「富品苑」完工落成 13:132024/05/30 寶島 振興震後觀光 台東縣府6月搶先推旅遊獎勵「抽萬元旅遊金」 14:552024/05/22 生活 放寬原容積獎勵適用範圍！內政部送出「都更條例修正案」 16:202024/05/30 政治 京華城案柯文哲稱「轉送非交辦」游淑慧提1句話打臉 11:152024/05/16 政治 「肇」叨位去！ 提供肇逃影像助釐清原因 新北發獎金最高1萬 11:412024/05/27 社會 獎勵農漁民子女就學金 最高1.5萬元 5／15截止申請 22:102024/05/10 財經 勞部祭4.76億補助花蓮！僱主最高領190萬元 辦訓再發獎勵金 15:552024/05/31 生活 《金融》陳（沖）：浮增容積是房市QE 不可濫用 10:082024/05/09 財經 嘉義縣全障運奪13金8銀8銅 將發223萬元獎勵金 17:452024/05/29 體育 微短劇割韭菜之亂 陸廣電總局祭「三招」展開專項治理 09:592024/05/27 兩岸 竹市推工業區立體化 預計今年整體投資額上看20億 21:512024/05/30 財經 微短劇要先審 陸新規啟動「1天批准22.7萬集」周星馳也進場 11:312024/06/03 兩岸 京華城容積案北市議會調查小組將邀柯文哲到場說明 13:402024/05/31 政治 北市市場使用電子支付成效不彰 產發局：辦促銷活動增誘因 14:302024/05/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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