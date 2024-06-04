為扶持微短劇相關產業發展，鄭州近日公布新政，包括設立微短劇高品質發展專項扶持資金，納入年度財政預算安排，實現微短劇全產業鏈扶持和獎勵。對於在鄭州新註冊的微短劇企業，自繳稅年度起三年內，按其對地方財政的貢獻給予相應比例的獎勵。