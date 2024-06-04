儘管今年法國網球公開賽女雙次輪出局提前無緣衛冕冠軍，台灣網球女將謝淑薇在混雙另有收穫，台北時間4日凌晨和波蘭搭檔傑林斯基以6比0、6比3擊敗義大利瓦瓦索里（Andrea Vavassori ）／俄羅斯珊姆索諾娃（Liudmila Samsonova），謝淑薇首度晉級法網混雙8強。

謝淑薇日前一日兩戰，女雙先無奈在第2輪銀飲恨淘汰，接著在混雙繼續提拍上陣，與今年澳網助她勇奪個人生涯四大賽混雙首冠的隊友傑林斯基再次合作愉快，首輪通過第2盤搶七考驗直落二收下勝利，第2輪兩人狀態更好，第1盤就送對手「貝果」，第2盤也是先取得局數領先，雖然第8局錯過1個賽末點，第9局在自己的發球局穩穩保發奪勝。

謝淑薇過去在2009、2010、2011、2013及2023共五屆法網參加混雙項目，之前最好成績是16強，今年帶著年初澳網混雙冠軍光環，和傑林斯基一同挑戰法網、排在大會第7種子，就首度晉級法網混雙8強，繼續朝個人生涯第2座四大賽混雙冠軍前進，下一輪將強碰頭號種子澳洲組合伊柏登（Matthew Ebden）／裴芮茲（Ellen Perez）。